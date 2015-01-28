版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:47 BJT

中国债市动态：现券收益率延续上日尾盘涨势，10年国债招标相对稳定

路透上海1月28日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)延续上日尾盘涨势，幅度在3-5个基点(bp)。不过财政部上午续招标发行的10年期国债，因需求尚可结果仅稍高于预期，表现相对稳定。

交易员指出，大方向上，政策宽松预期仍利好后市。只是处于低位的收益率向下难再突破，因此出现调整也很正常。下一步可先关注央行明日公开市场逆回购操作规模等。

财政部稍早续发行的10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的预测均值。考虑到二级市场颓势，今日新债整体需求情况尚好，定位也不算明显超预期。

北京一银行交易员表示，自上日尾盘起的收益率由稳转升，很难说出准确原因。或许是因绝对收益率水平偏低，下行乏力而产生阶段性调整的需要。

“预期是挺好，但收益率一直是底部状态，下行乏力。不反弹一下，不敢进。”他认为。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8600%/3.8300%，上日尾盘为3.8450%/3.8100%。

央行公开市场一级交易商今日可续报各期限正/逆回购，以及三个月央票需求。周二央行进行了300亿元人民币28天期逆回购，中标利率4.80%；同时进行的300亿元七天期品种，利率持平于3.85%。

国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.430元，较上日结算价跌0.224元或0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐