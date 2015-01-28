中国债市动态：现券收益率延续上日尾盘涨势，10年国债招标相对稳定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月28日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)延续上日尾盘涨势，幅度在3-5个基点(bp)。不过财政部上午续招标发行的10年期国债，因需求尚可结果仅稍高于预期，表现相对稳定。
交易员指出，大方向上，政策宽松预期仍利好后市。只是处于低位的收益率向下难再突破，因此出现调整也很正常。下一步可先关注央行明日公开市场逆回购操作规模等。
财政部稍早续发行的10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的预测均值。考虑到二级市场颓势，今日新债整体需求情况尚好，定位也不算明显超预期。
北京一银行交易员表示，自上日尾盘起的收益率由稳转升，很难说出准确原因。或许是因绝对收益率水平偏低，下行乏力而产生阶段性调整的需要。
“预期是挺好，但收益率一直是底部状态，下行乏力。不反弹一下，不敢进。”他认为。
剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8600%/3.8300%，上日尾盘为3.8450%/3.8100%。
央行公开市场一级交易商今日可续报各期限正/逆回购，以及三个月央票需求。周二央行进行了300亿元人民币28天期逆回购，中标利率4.80%；同时进行的300亿元七天期品种，利率持平于3.85%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.430元，较上日结算价跌0.224元或0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号