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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:48 BJT

《汇市简讯》新加坡金管局政策出台后美元/日圆上涨，但涨幅受限

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    *   美元/日圆涨向118.07，综合因素作用的结果
    *   日本对希腊问题的担忧、日经指数相对强劲的走势，以及新加坡
金管局降低货币政策区间坡度的消息影响该货币对走势
    *   新加坡金管局维持政策汇率区间温和逐步升值的做法；美元迎来
买盘
    *   美元/日圆随后下跌，受日本出口商卖盘打压
    *   或保持强劲；日经指数开始扳回跌幅
    *   小时图一目均衡云区117.98-118.25仍带来些许阻力。(完)
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