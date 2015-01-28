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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:37 BJT

国泰君安期货：大商所鸡蛋期货难有趋势性上涨行情，春节前备货行情或成泡影

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

鸡蛋期货主力合约1505近期出现一波小幅反弹行情，本周初偏强振荡，一度突破4,200元/500千克一线。鸡蛋现货基本面并不支持期货价格出现大幅反弹行情，短期内鸡蛋难有趋势性上涨行情，中长期仍有下跌空间。

　　目前蛋鸡低存栏的情况依然存在，在产蛋鸡存栏量小幅减少，但后备鸡存栏量持续增加，鸡蛋供应偏紧的格局有望得到改善。根据芝华数据，2014年12月，全国在产蛋鸡存栏量较2014年11月减少1.99%；2014年12月，全国后备鸡存栏量较2014年11月增加6.32%，同比大幅增加20.55%，其中除河北、河南有所减少外，黑龙江基本不变，其他各省都有所增加。受后备鸡存栏量增加的影响，未来鸡蛋供应有望逐步增加。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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