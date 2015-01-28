法国经济：劳工部称12月失业人口增至纪录新高349.64万人

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透巴黎1月27日 - 法国12月失业人口小幅增加至纪录新高，劳动市场鲜有改善迹象。
劳工部表示，12月失业人口增加8,100人至3,496,400人，较11月和上年同期分别增加0.2%和5.7%。
12月除了失业人口创新高外，平均失业时间长达539天，同样创纪录。
根据负责管理失业福利金的UNEDIC公共基金本月的预估，2015年失业人口将会继续增加，可能增加10万人。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。