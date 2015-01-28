版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 09:46 BJT

法国经济：劳工部称12月失业人口增至纪录新高349.64万人

路透巴黎1月27日 - 法国12月失业人口小幅增加至纪录新高，劳动市场鲜有改善迹象。

劳工部表示，12月失业人口增加8,100人至3,496,400人，较11月和上年同期分别增加0.2%和5.7%。

12月除了失业人口创新高外，平均失业时间长达539天，同样创纪录。

根据负责管理失业福利金的UNEDIC公共基金本月的预估，2015年失业人口将会继续增加，可能增加10万人。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐