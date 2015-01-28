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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:40 BJT

英商威尔士：中国油脂期货中线有望探底回升

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

因原油自去年12月以来持续处于底部盘整，导致对生物能源的需求大大低于预期，打压油脂价格。但原油价格长期处于低位及亏损必将缩减生产规模，尽管全球经济总体发展有放缓的迹象，但需求增长总体趋势不变。因此，预计美豆油及棕榈油后市跌幅有限，探底之后，中线将迎来反弹。

目前市场关注焦点在南美市场，美豆出口处于尾声阶段，检验量已完成超过70%，南美整体天气良好，有利于大豆生长。产量方面，巴西大豆产量为9550万吨，阿根廷大豆产量为5500万吨，均处于历史纪录高位，将对美豆造成打压。预计美豆短暂反弹之后，将继续下跌，但跌幅有限，预计900美分附近仍有强支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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