芝加哥期市：大豆价格小升，中国买家取消订单抑制升势

3月小麦期货 几无变动，报每蒲式耳5.19-1/4美元，上日收低0. 3%，当日价格曾触及10月中以来最低位每蒲式耳5.17-1/2美元。 美国农业部证实，民间出口商取消对中国12万吨原计划2014/15年交 割的大豆。美国农业部表示，出口商还报告销售了11.1万吨大豆，目的地 不详。 这是美国农业部本月第三度宣布大豆最大买家中国取消订单的消息。 这反映出口市场从美国转为南美的季节性变动。南美大豆即将开始收成。 乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko周二表示，乌克兰政府与交易商一 致同意，1月1日至6月30日乌克兰制粉小麦出口量将不会超过120万吨。 --------------------------------0117GMT-------------------- --- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 519.25 0.25 +0.05% -0.24% 578 .14 16 CBOT玉米 380.50 -0.75 -0.20% -0.91% 397 .88 34 CBOT大豆 974.50 0.75 +0.08% -0.92% 1020 .39 31 CBOT稻米 $11.06 $0.09 +0.82% +1.61% $11 .71 43 美国原油 $45.37 -$0.86 -1.86% +0.49% $50 .59 39 汇率 欧元/美元 $1.134 -$0.005 -0.40% +0.87% 美元/澳元 0.799 0.006 +0.73% +0.83% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李婷仪/于春红)