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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 09:53 BJT

芝加哥期市：大豆价格小升，中国买家取消订单抑制升势

3月小麦期货 几无变动，报每蒲式耳5.19-1/4美元，上日收低0.
3%，当日价格曾触及10月中以来最低位每蒲式耳5.17-1/2美元。
    
    美国农业部证实，民间出口商取消对中国12万吨原计划2014/15年交
割的大豆。美国农业部表示，出口商还报告销售了11.1万吨大豆，目的地
不详。
    
    这是美国农业部本月第三度宣布大豆最大买家中国取消订单的消息。
这反映出口市场从美国转为南美的季节性变动。南美大豆即将开始收成。
    
    乌克兰农业部长Oleksiy Pavlenko周二表示，乌克兰政府与交易商一
致同意，1月1日至6月30日乌克兰制粉小麦出口量将不会超过120万吨。
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           519.25     0.25  +0.05%    -0.24%     578
.14   16
    CBOT玉米           380.50    -0.75  -0.20%    -0.91%     397
.88   34
    CBOT大豆           974.50     0.75  +0.08%    -0.92%    1020
.39   31
    CBOT稻米           $11.06    $0.09  +0.82%    +1.61%     $11
.71   43
    美国原油           $45.37   -$0.86  -1.86%    +0.49%     $50
.59   39
    汇率
    欧元/美元          $1.134  -$0.005  -0.40%    +0.87%
    美元/澳元           0.799    0.006  +0.73%    +0.83%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 李婷仪/于春红)
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