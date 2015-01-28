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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:43 BJT

期货日报：沪胶期货偏强而现货走低，期现货价格背离将持续

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

在泰国持续收胶背景下，1月以来海外烟片胶价格继续看涨。由于当下国内处于停割期，全乳胶价格坚挺，而2月中旬东南亚将迎来低产季，烟片胶供应又会紧张，可供交割标的物减少令沪胶期货自上周初以来便转入偏强模式。然而下游消费低迷，轮胎厂亦无备货之需，现货价格持续走低，与期市形成鲜明对比。在强政策与弱需求的博弈之下，胶市期现“冰火两重天”的格局还将持续。

目前来看，在泰国持续收购原料胶和东南亚即将迎来低产期的背景下，预计未来一段时间，作为期市交割标的物的全乳胶和烟片胶仍将保持坚挺，不过缺乏进一步走强的动力，其余胶种则会在下游需求疲软压制下维持弱势姿态。全乳胶与复合胶价差以及烟片胶与杯胶价差持续扩大只会削弱期货胶的“使用属性”，进而成为游离于实体企业外的“孤岛”，缺失“价格指引”的功能。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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