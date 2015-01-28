期货日报：沪胶期货偏强而现货走低，期现货价格背离将持续

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自1月28日的《期货日报》：
在泰国持续收胶背景下，1月以来海外烟片胶价格继续看涨。由于当下国内处于停割期，全乳胶价格坚挺，而2月中旬东南亚将迎来低产季，烟片胶供应又会紧张，可供交割标的物减少令沪胶期货自上周初以来便转入偏强模式。然而下游消费低迷，轮胎厂亦无备货之需，现货价格持续走低，与期市形成鲜明对比。在强政策与弱需求的博弈之下，胶市期现“冰火两重天”的格局还将持续。
目前来看，在泰国持续收购原料胶和东南亚即将迎来低产期的背景下，预计未来一段时间，作为期市交割标的物的全乳胶和烟片胶仍将保持坚挺，不过缺乏进一步走强的动力，其余胶种则会在下游需求疲软压制下维持弱势姿态。全乳胶与复合胶价差以及烟片胶与杯胶价差持续扩大只会削弱期货胶的“使用属性”，进而成为游离于实体企业外的“孤岛”，缺失“价格指引”的功能。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号