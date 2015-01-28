修正-更新版 1-韩股业绩：LG显示器第四季获利创四年新高，今年成长前景看俏

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(因英文原文有误，第一段的时间应是“周三”，而非“周二”)
* 第四季营业利润为6,258亿韩元，分析师预估为6,230亿
* 电视机及新款iPhone面板需求强劲，为主要动能来源
* 分析师仍看好2015年前景
路透首尔1月28日 - 韩国LG显示器 周三公布第四季获利创下近四年来新高，来自电视机制造商及苹果 的液晶显视器(LCD)面板需求强劲。
该公司获利表现符合市场预估，分析师称这家全球最大LCD制造商今年获利也可望强劲成长，因预料高阶电视机需求将进一步扩大。
苹果稍早亦公布12月27日止当季的iPhone销售创记录新高，并计划在4月推出最新智能手表，意味着LG显示器后续销售动能可期。
根据研究机构DisplaySearch于12月底发表的研究报告，全球LCD全年出货可能成长约7%至2.51亿片，因消费者升级至更大尺寸电视机。
LG显示器周三表示，10-12月当季营业利润较上年同期增加一倍有余，来到6,258亿韩元(5.8014亿美元)，与汤森路透I/B/E/S调查36位分析师的预估中值6,230亿韩元相符。
此一获利数据创下2011年1-3月当季以来最高，这也是LG显示器开始使用当前会计准则的第一个季度。该公司表示，周三稍晚将公布详细的第四季财报数据。
LG显示器也表示，2014年末股息为每股500韩元，这是四年来首度派发这类股息。
LG显示器先前预估与前季相比，10-12月当季出货百分比成长幅度将位于个位数中段，价格则持平。
0125GMT，LG显示器股价下跌1.9%，韩股综合股价指数 则是小跌0.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍/杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号