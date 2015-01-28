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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:33 BJT

修正-更新版 1-韩股业绩：LG显示器第四季获利创四年新高，今年成长前景看俏

(因英文原文有误，第一段的时间应是“周三”，而非“周二”)

* 第四季营业利润为6,258亿韩元，分析师预估为6,230亿

* 电视机及新款iPhone面板需求强劲，为主要动能来源

* 分析师仍看好2015年前景

路透首尔1月28日 - 韩国LG显示器 周三公布第四季获利创下近四年来新高，来自电视机制造商及苹果 的液晶显视器(LCD)面板需求强劲。

该公司获利表现符合市场预估，分析师称这家全球最大LCD制造商今年获利也可望强劲成长，因预料高阶电视机需求将进一步扩大。

苹果稍早亦公布12月27日止当季的iPhone销售创记录新高，并计划在4月推出最新智能手表，意味着LG显示器后续销售动能可期。

根据研究机构DisplaySearch于12月底发表的研究报告，全球LCD全年出货可能成长约7%至2.51亿片，因消费者升级至更大尺寸电视机。

LG显示器周三表示，10-12月当季营业利润较上年同期增加一倍有余，来到6,258亿韩元(5.8014亿美元)，与汤森路透I/B/E/S调查36位分析师的预估中值6,230亿韩元相符。

此一获利数据创下2011年1-3月当季以来最高，这也是LG显示器开始使用当前会计准则的第一个季度。该公司表示，周三稍晚将公布详细的第四季财报数据。

LG显示器也表示，2014年末股息为每股500韩元，这是四年来首度派发这类股息。

LG显示器先前预估与前季相比，10-12月当季出货百分比成长幅度将位于个位数中段，价格则持平。

0125GMT，LG显示器股价下跌1.9%，韩股综合股价指数 则是小跌0.2%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍/杜明霞)
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