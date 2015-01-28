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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:48 BJT

神凯投资：郑商所菜粕期货保持偏弱运行，因菜籽供应充裕

以下内容节选自1月27日的《期货日报》：

经过一段时间的下跌，最近几日，菜粕价格有所走稳。但就基本面来看，国内豆粕与菜粕价差过小，豆粕对菜粕的消费替代日益增加，水产市场进入消费淡季，生猪处于节前出栏阶段，禽流感疫情亦不利禽类养殖，因此，菜粕价格仍难以转向乐观。

虽然目前国产菜籽所剩无几，但进口菜籽数量明显增加，这在一定程度上保证了国内菜粕的供应。数据显示，2014年1—11月中国累计进口菜籽460万吨，超过2013年366万吨的进口量。而根据进口菜籽装船量，2014年12月进口菜籽量在33万—36万吨，并且今年1月仍将有超过30万吨菜籽到港。进口菜籽数量增加，菜籽供应较为充裕，这对菜粕市场产生一定压制作用。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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