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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:53 BJT

大连新北良：需求平淡抑制大连玉米期货上升空间

以下内容节选自1月28日的《期货日报》：

2015年元旦之后，受临储收购进度显着提速和春节前备货需求提振，国内玉米期现货市场出现了稳步上涨行情。但受制长期需求平淡，玉米市场还没有到乐观的时候。

临储玉米收购对玉米市场有“托底”作用，但玉米价格上涨高度很大程度上取决于玉米需求。

　　1月以来，玉米深加工业重新陷入普遍亏损境地。玉米淀粉、玉米酒精等主要下游产品需求不佳，产品库存大，不断降价销售。以东北市场为例，吉林长春淀粉出厂价格2700元/吨，较1个月前下跌超过200元/吨；黑龙江哈尔滨酒精出厂价格5700元/吨，较1月前下跌250元/吨。亏损加剧导致深加工业开工率下滑，对玉米需求下降。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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