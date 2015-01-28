台湾债市：10年公债殖利率盘初持平整理，静待美联储利率决策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初持平整理。美联储(FED)议息会议将于台北时间周四凌晨公布结果，目前美债持续横向盘整，尚未释出进一步方向，台债早盘交投清淡，屏息以待美联储利率决策内容。
交易员指出，短线大致消化欧版量化宽松的利多，引领台债殖利率来到相对低位，但随着美联储议息会议时程逼近，台债盘势随美债陷入量缩狭幅整理格局，今日103/13殖利率料续在1.50%附近窄幅波动。
〞美债也在等，台债怎么可能比美债还冲动。〞一位大型证券商交易员说。
美国公债价格周二涨跌互见，30年期公债收益率触及纪录低点，因经济数据令投资人担心全球经济成长艰难，且美股大跌。指标10年期美国公债 收益率也从低点反弹，尾盘报1.8214%，价格升1/32。短期公债价格小幅上涨。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.495-1.51%
本地时间10:10时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率跌0.03基点，报1.5027%，成交量29亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格涨跌互见，30年期公债收益率创纪录低点
--欧元债市：希腊公债大跌，因担心新政府与债权人发生冲突
--综述：美国耐久财订单反映企业支出放缓，但消费者信心创七年半高位
--焦点：欧盟可以允许希腊延期还债，但不会减免其债务 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号