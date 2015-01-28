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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:19 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初持平整理，静待美联储利率决策

路透台北1月28日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初持平整理。美联储(FED)议息会议将于台北时间周四凌晨公布结果，目前美债持续横向盘整，尚未释出进一步方向，台债早盘交投清淡，屏息以待美联储利率决策内容。

交易员指出，短线大致消化欧版量化宽松的利多，引领台债殖利率来到相对低位，但随着美联储议息会议时程逼近，台债盘势随美债陷入量缩狭幅整理格局，今日103/13殖利率料续在1.50%附近窄幅波动。

〞美债也在等，台债怎么可能比美债还冲动。〞一位大型证券商交易员说。

美国公债价格周二涨跌互见，30年期公债收益率触及纪录低点，因经济数据令投资人担心全球经济成长艰难，且美股大跌。指标10年期美国公债 收益率也从低点反弹，尾盘报1.8214%，价格升1/32。短期公债价格小幅上涨。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.495-1.51%

本地时间10:10时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率跌0.03基点，报1.5027%，成交量29亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债价格涨跌互见，30年期公债收益率创纪录低点

--欧元债市：希腊公债大跌，因担心新政府与债权人发生冲突

--综述：美国耐久财订单反映企业支出放缓，但消费者信心创七年半高位

--焦点：欧盟可以允许希腊延期还债，但不会减免其债务 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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