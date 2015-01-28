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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:33 BJT

重发-《香港重要政经日程》--1月28日-2月4日

(删去内文多余段落)

================== 今日重要政经消息=================

1月28日（周三）

-- DYNAM日本 公布第三季业绩。

--10:00 环能国际 股东特别大会。

--11:00 中国资源交通集团 在中国举行临时股东大会。

--11:00 新威国际 股东特别大会。

--15:00 联合光伏集团 股东特别大会。

*--15:00 金管局举行＂香港银行业：2014年回顾与2015年展望及工作重点＂新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

1月29日（周四）

-- 维达国际 公布全年业绩。

-- 天然乳品 公布中期业绩。

--09:30 赛得利 股东特别大会。

*--12:00 宏利发表投资者意向指数调查结果。

1月30日（周五）

-- 时间由你 首日挂牌。

-- 金管局公布12月M-3货币供应。

-- 金管局公布12月外汇基金总资产。

--15:00 万邦投资 股东周年大会。

2月3日（周二）

-- 联想集团 公布第三季业绩。

-- 华虹半导体 公布首季度业绩。

*2月4日（周三）

-- 南顺香港 公布中期业绩。

-- 金界控股 公布全年业绩。

--09:30 田生集团 股东特别大会。

--09:30 枫叶教育 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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