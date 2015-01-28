重发-《香港重要政经日程》--1月28日-2月4日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(删去内文多余段落)
================== 今日重要政经消息=================
1月28日（周三）
-- DYNAM日本 公布第三季业绩。
--10:00 环能国际 股东特别大会。
--11:00 中国资源交通集团 在中国举行临时股东大会。
--11:00 新威国际 股东特别大会。
--15:00 联合光伏集团 股东特别大会。
*--15:00 金管局举行＂香港银行业：2014年回顾与2015年展望及工作重点＂新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
1月29日（周四）
-- 维达国际 公布全年业绩。
-- 天然乳品 公布中期业绩。
--09:30 赛得利 股东特别大会。
*--12:00 宏利发表投资者意向指数调查结果。
1月30日（周五）
-- 时间由你 首日挂牌。
-- 金管局公布12月M-3货币供应。
-- 金管局公布12月外汇基金总资产。
--15:00 万邦投资 股东周年大会。
2月3日（周二）
-- 联想集团 公布第三季业绩。
-- 华虹半导体 公布首季度业绩。
*2月4日（周三）
-- 南顺香港 公布中期业绩。
-- 金界控股 公布全年业绩。
--09:30 田生集团 股东特别大会。
--09:30 枫叶教育 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号