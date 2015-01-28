版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:07 BJT

更新版 1-美股业绩：卡特彼勒对2015年预估发出警讯，受油价下跌拖累

**第四季营收下滑**

卡特彼勒公布第四季净利为7.57亿美元，几乎较上年同期的10.3亿美元下降了25%。

每股盈余(EPS)为1.23美元，上年同期为1.54美元。分析师预估EPS为1.55美元。

营收共计142.4亿美元，低于上年同期的144亿美元，但高于预估的141.8亿美元。

卡特彼勒预计，2015年全年EPS为4.60美元，不包括重组成本为4.75美元。分析师预期为6.67美元。

第四季能源和交通运输业务营收增长11%至62亿美元，但仍不足以抵消矿业和建筑设备营收下滑的影响。

卡特彼勒股价周二收报79.85美元，跌7.18%，盘中一度下挫逾9%至79.1美元。(完) (编译 陈宗琦/王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐