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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:16 BJT

澳新汇市：澳元兑美元冲高，因澳洲通胀数据压制近期降息预期

澳洲央行第四季CPI截尾均值较前季上升0.7%，令人感到意外。澳洲央行在制定政策时，更加关注这些核心指标。

“这可能暗示他们下周料按兵不动，但显然也不排除随着事态进一步的进展，而会有所行动，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

新西兰元兑美元 报0.7440美元，距离周一触及的三年低位0.7399美元不远。在新西兰央行周四发布政策声明前，新西兰元料处于守势。

投资人押注新西兰央行的政策立场将转为中性，放弃12月采取的明确紧缩倾向。

新西兰元在0.7400美元处有支撑，2011年11月低点0.7371美元的支撑更为明显，阻力位在0.7470美元。(完)

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