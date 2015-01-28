澳新汇市：澳元兑美元冲高，因澳洲通胀数据压制近期降息预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
澳洲央行第四季CPI截尾均值较前季上升0.7%，令人感到意外。澳洲央行在制定政策时，更加关注这些核心指标。
“这可能暗示他们下周料按兵不动，但显然也不排除随着事态进一步的进展，而会有所行动，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
新西兰元兑美元 报0.7440美元，距离周一触及的三年低位0.7399美元不远。在新西兰央行周四发布政策声明前，新西兰元料处于守势。
投资人押注新西兰央行的政策立场将转为中性，放弃12月采取的明确紧缩倾向。
新西兰元在0.7400美元处有支撑，2011年11月低点0.7371美元的支撑更为明显，阻力位在0.7470美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 张明钧/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号