《焦点》澳洲第四季核心通胀意外偏高，市场降息预期为之降温

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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基础通胀按季增幅较大，但按年增幅仍从第三季的2.55%放缓至2.25%，这使其更接近澳洲央行长期目标区间2-3%的低端。
澳洲统计局公布汽油、消费类电子产品、手机、药品、水果和蔬菜价格明显下降。烟草、假日旅行和房价增幅最大。
“细节数据表明，通胀状况仍良好，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
“或许意味着澳洲央行下周将按兵不动，而很明显并不排除未来采取行动的可能。这非常符合全球形势。”(完) (编译 李婷仪/许娜/李爽 审校 郑茵/张荻/艾茂林)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。