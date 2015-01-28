版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元从高点回落，未能守住0.8000

0142GMT
    *   澳元/美元一度高至0.8010，之前公布的澳洲核心消费者物价指
数(CPI)涨幅高于预期
    *   美元全线走强，美元/日圆和美元/欧元领涨
    *   市场目前关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后的政策
决定
    *   阻力位在0.8020(0.8295/0.7850跌势的38.2%费波纳奇回档位)，
现回落至0.7980下方证明其威力
    *   支撑位为小时图上的前阻力位0.7975，若跌破，目标指向0.7935
/50。  (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐