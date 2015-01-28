路透调查：钯金今年料保持出色表现，铂金则进一步下跌

* 今年铂金平均价格料为每盎司1,309美元

* 钯金价格今年料升6%至每盎司845美元

* 这两种金属预计明年价格都将上涨

路透伦敦1月26日 - 周二公布的路透调查表明，2015年钯金料将再度表现出色：尽管贵金属整体走势艰困，但钯金价格料将上涨6%。

铂金价格料连续第三年下跌。

路透在本月稍早访问了32位分析师、交易员以及其他市场参与者。受访者预测今年钯金 平均价格为每盎司845美元，较2014年的799美元上升。

预计钯金的涨势将延续到2016年，届时平均价格达到每盎司900美元。

钯金被广泛用作汽车尾气处理催化剂，预计其价格将受益于新车需求强劲、投资购买需求以及南非和俄罗斯供应堪忧。南非近年来不断出现罢工，俄罗斯又遭受西方制裁，这些都威胁到钯金的供应。

Sharps Pixley执行长Ross Norman表示，由于供需基本面颇有吸引力，钯金今年将再度上涨，全球经济形势相对疲弱也不足为虑。

他认为目前的订单供应缺口在140万盎司。

钯金虽然在2014年表现超越其他贵金属上扬11%，但1月以来却有些逊色，下跌了将近2%，而同期金价却触及五个月高点，铂金也将录得将近一年来最佳月度表现。

调查中受访者预期铂金 今年平均价格料为每盎司1,309美元，较上年下跌5%，金价和银价也料将下跌。

贵金属调查相关图表： link.reuters.com/sus83w

铂金/钯金比价变化： link.reuters.com/fyg99v

铂金和钯金均多用于汽车尾气处理催化剂，但铂金在欧洲市场应用更广，因欧洲人喜欢开的柴油汽车更多地使用铂金。

“铂金价格受工业需求推动，除非发达市场与新兴市场的制造和消费支出取得实质增长，否则铂金价格可能继续持平，”Blanchard and Company的David Beahm说。

路透调查中受访者预测，铂金价格在2016年将反弹至每盎司1,480美元，与金价升势一致。

铂金/钯金比价在去年触及12年低点1.46，预计将继续受压。(完)