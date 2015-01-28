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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 15:13 BJT

台湾货币市场：2月提存期资金预期变化一览表

路透台北1月28日 - 台湾货币市场2月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)7,085.8亿台币：    
      02/04                    4,783.50亿台
                                         币
      02/05                  6,417.80亿台币
      02/06                  2,806.00亿台币
      02/09                    963.00亿台币
      02/10                    4,132.00亿台
                                         币
      02/11                    2,715.00亿台
                                         币
      02/12                    3,988.00亿台
                                         币
      02/13                    1,096.50亿台
                                         币
      02/16                    3,273.50亿台
                                         币
      02/17                      968.00亿台
                                         币
      02/18                    817.00亿台币
      02/19                       55.00亿台
                                         币
      02/20                       40.00亿台
                                         币
      02/23                    2,452.00亿台
                                         币
      02/24                    2,415.50亿台
                                         币
      02/25                     40.00亿台币
      02/26                     20.00亿台币
      02/27                       11.00亿台
                                         币
      03/02                       23.00亿台
                                         币
      03/03                       69.00亿台
                                         币
 
    --公债还本付息622.2880675亿台币。 
       2/5       91甲3期13息         17亿台币
       2/8      102甲4期本金        400亿台币
       2/8       102甲4期2息        2.5亿台币
      2/10       93甲3期11息         18亿台币
      2/13       90甲2期14息         30亿台币
      2/13       101甲4期3息      12.25亿台币
      2/14        96甲2期8息    7.98006亿台币
      2/14        97甲2期7息         15亿台币
      2/14       103甲4期1息          4亿台币
      2/16        98甲2期6息      12.75亿台币
      2/18       92甲3期12息      16.25亿台币
      2/22        99甲4期5息         15亿台币
      2/22       100甲4期4息         12亿台币
      2/24        95甲2期9息      11.25亿台币
      2/25       94甲3期10息      14.25亿台币
      2/26       102甲5期2息   11.1830075亿台
                                           币
      2/26       103甲5期1息      6.375亿台币
       3/3       103甲6期1息       16.5亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --2/9：财政部发行两年期公债104/3期，预估金额400亿台币，4日标售。
    --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，预估金额400亿台币，10日标售。  
    --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
          
    注：*表新增或更新。    

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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