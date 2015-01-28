台湾货币市场：2月提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾货币市场2月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)7,085.8亿台币： 02/04 4,783.50亿台 币 02/05 6,417.80亿台币 02/06 2,806.00亿台币 02/09 963.00亿台币 02/10 4,132.00亿台 币 02/11 2,715.00亿台 币 02/12 3,988.00亿台 币 02/13 1,096.50亿台 币 02/16 3,273.50亿台 币 02/17 968.00亿台 币 02/18 817.00亿台币 02/19 55.00亿台 币 02/20 40.00亿台 币 02/23 2,452.00亿台 币 02/24 2,415.50亿台 币 02/25 40.00亿台币 02/26 20.00亿台币 02/27 11.00亿台 币 03/02 23.00亿台 币 03/03 69.00亿台 币 --公债还本付息622.2880675亿台币。 2/5 91甲3期13息 17亿台币 2/8 102甲4期本金 400亿台币 2/8 102甲4期2息 2.5亿台币 2/10 93甲3期11息 18亿台币 2/13 90甲2期14息 30亿台币 2/13 101甲4期3息 12.25亿台币 2/14 96甲2期8息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期7息 15亿台币 2/14 103甲4期1息 4亿台币 2/16 98甲2期6息 12.75亿台币 2/18 92甲3期12息 16.25亿台币 2/22 99甲4期5息 15亿台币 2/22 100甲4期4息 12亿台币 2/24 95甲2期9息 11.25亿台币 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台 币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/9：财政部发行两年期公债104/3期，预估金额400亿台币，4日标售。 --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，预估金额400亿台币，10日标售。 --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号