版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:14 BJT

台湾股市：盘中下跌，苹果供应商股价走低

路透台北1月28日 - 台湾股市周三盘中下跌0.33%，苹果 供
应商股价下滑，无视苹果 公布的季度业绩远超华尔街预期以及iPhone系
列销售创下记录。 
    
    0139 GMT，台股加权股价指数 下跌32.35点至9,490.24点。该
指数上日收高0.46%。
    
    电子类股 跌0.34%，受到苹果供应商股价走低的拖累。
    
    苹果晶片供应商台积电 跌0.68%，封装测试厂商日月光<231
1.TW>跌0.38%，智能手机镜头生产商大立光 跌0.73%。
    
    组装厂和硕联合 则是上涨1%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐