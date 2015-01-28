日本股市：受美国公司业绩不佳拖累跌落一个月高点，索尼表现亮眼

但分析师称，日经指数跌幅缩减，因美国股指期货在亚洲交易时段上 涨，这是美国股市下一交易日或将反弹的迹象。 分析师还称，市场人气得到支撑，因亚洲交易时段美元/日圆仍相对 抗跌。 “美国公司近期公布的业绩令人失望，但市场人气还不算太差，投资 者并未完全被避险情绪笼罩，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato表 示。 索尼 一度上涨2.8%，之前消息人士对路透表示，该公司计划 在其智能手机部门再裁员1,000人。 指数权重股也限制了日经指数跌势。软银 和迅销(Fast Reta iling) 分别上涨了0.6%和1.4%。 东证股价指数 跌0.5%，至1,419.24点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>跌0.6%至12,872.62点。(完)