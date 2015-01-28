台湾汇市：台币盘初再升至一个半月高位，但进口商进场限缩升势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台币兑美元 周三盘初走扬，表现强于韩元。汇银人士表示，盘初外资小幅汇入，但进口商买盘出笼，限缩台币升势；市场观望稍后美联储的会议结果。
汇银人士表示，盘初台币再升破本波高位至31.170，前高为12月11日的31.155；但来自进口商及寿险的美元买盘出笼，令台币回到31.200附近震荡。
〞台币这波升的凶了一点，月底也可能回一下，〞一位小型商银交易员表示。
另外一位本地商银交易员则提到，近期台币盘中交易区间放得较大，央行的管控似有趋松，不排除央行将更尊重市场的机制，台币价位可能随外资的流进或流出而波动。
美国联邦储备理事会(FED)周二至周三将进行会议，台北时间周四凌晨将会有结果，市场对此变数保持观望。
台币早盘主要交易区间落在31.185-31.209；上交易日区间则在31.250-31.320。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价幅度相似于上日。一个月远汇报价 暂报31.170/31.200左右，上日纽约盘收在31.060。
韩元兑美元 盘初则走贬报1,081.7，上日收在1,079.8。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.170-31.230
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