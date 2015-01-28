券商观点：人民币贬值伴随资本流出，中国央行料稳汇率--光大证券

路透北京1月28日 - 近期人民币在接踵而至的欧洲“风暴”中创下近八月新低。中国光大证券首席经济学家徐高指出，随着人民币贬值压力的加大，国内金融市场中的资金价格明显走高，表明资本外流已经影响到了国内资金面。未来央行将对外稳汇率，对内放流动性做对冲。由于央行对人民币汇率有充分的掌控力，人民币汇率仍将保持稳定。

报告并指出，在资本流出的同时，央行出于维护国内资金面平稳的角度，通过逆回购、MLF(中期借贷便利)、再贷款等公开市场工具向金融市场投放了资金，进行了对冲。考虑到目前货币政策定向宽松的基调，相信接下来央行仍然会以公开市场作为应对资本流出压力的主战场，而慎于降低存款准备金率。

以下为报告全文：

从2014年12月开始，人民币对美元表现出了明显贬值压力，并延续至今。目前，尽管人民币对美元的官定汇率——汇率中间价——仍然保持稳定，但即期汇率市场上的每日收盘价相比中间价贬值幅度已经接近2%，即政府所允许的日内波动幅度上限。

同时，人民币在离岸远期市场（NDF市场）上也走弱。以远期汇率推算，目前市场预期在未来12个月里，人民币将相对美元贬值接近4%。

人民币的贬值压力主要来自近期美元的强劲升值。就经济增长来看，美国目前在发达经济体中一枝独秀。而美联储的货币政策也明显紧过欧央行和日本央行——在其他主要央行还在进行量化宽松（QE）或降息的时候，美联储今年正准备加息。这种经济面和货币政策面的明显差异令美元大幅走强。

人民币由于与美元挂钩——人民币对美元中间价几乎没变——因而也被美元带着相对其他货币大幅升值。既然涨得多了，自然就有贬值压力。因此，在美元走强的同时，人民币对美元的市场汇率明显走弱。

人民币的贬值压力伴随着资本的流出。用外汇占款、贸易顺差等数据可以估算出，2014年12月我国单月资本流出达到了创纪录的6千亿元。而在2013年6月“钱荒”的时候，我国一个月的热钱流出也不过3千亿元。考虑到目前仍然较强的贬值压力，近期资本流出的规模也不会小。

资本流出令国内金融市场资金面抽紧。随着人民币贬值压力的加大，国内金融市场中的资金价格明显走高，表明资本外流已经影响到了国内资金面。

这与2014年2月份那次人民币贬值形成了明显反差。在去年2月，人民银行通过大量卖出人民币，主动压低了人民币汇率，打掉了当时市场内的人民币升值预期，为去年3月汇率日内波动幅度平稳放大创造了条件。而当时人民银行卖出的人民币（也就是外汇占款）也补充了金融市场的资金，令国内利率在人民币走贬的同时走低。

而去年12月至今的这次贬值则伴随着资本的流出，让国内利率走高。从这样的汇率和利率组合来看，当前的贬值更像2013年6月“钱荒”时的那一次，而与2014年2月的贬值完全不同。

面对资本的流出，人民银行将对外稳汇率，对内放流动性做对冲。尽管人民币贬值压力已经加大，人民银行仍然维持了汇率中间价的稳定，释放了稳定汇率的信号。这是非常必要的。如若不然，市场中的贬值压力还极可能进一步加大，引发更多资本流出，加大政策应对的难度。由于人民银行对人民币汇率有充分的掌控力——人民银行既有权设定汇率中间价，也是即期汇率市场里最大的交易者——因此未来人民币汇率仍将保持稳定。