《台湾利率预测》2月短票利率料0.60-0.61%，央行农历年营造宽松环境

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 2月短票利率区间料在0.60-0.61%
* 央行农历年前营造宽松环境，利率难有起色
* 年后资金回笼，银行去化资金压力大
路透台北1月28日 - 路透周三访谈六家金融机构预估，台湾2月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.61%。因央行在农历年关前营造资金宽松环境，且年后资金回笼，银行将积极消化积数。
交易人士指出，2月有农历年关因素，不过照央行冲销态度偏向消极来看，资金环境应该都相当宽裕。银行眼见利率走高无望，已纷纷将资金落点跨到3月，连过去态度保守的公股银行也加入行列。
〞我看会进行0.60%保卫战吧。〞一位中型银行交易员说。
本次调查的低位利率在0.60%，高位在0.62%，看法相当一致。
不过一票券商交易员则指出，虽然2月提存期资金偏向浮滥，但银行端对利率还是会有一定程度的坚持，要跌破0.60%关卡不容易。
2月提存期的宽松因素包括：约3.7兆(万亿)台币的央行存单到期、公债还本付息约622.3亿台币。
紧缩因素方面，2月提存期财政部将发行两期公债，总额预定为800亿台币；此外央行还将标售一年期定存单1,200亿台币。
以下为各金融机构对2月提存期的30天自保短票利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
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大型票券商一 0.60 0.62
大型票券商二 0.60 0.61
大型票券商三 0.60 0.61
大型银行一 0.60 0.61
大型银行二 0.60 0.62
中型银行 0.60 0.61
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中 值 0.60 0.61 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号