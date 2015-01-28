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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 15:23 BJT

《台湾利率预测》2月短票利率料0.60-0.61%，央行农历年营造宽松环境

* 2月短票利率区间料在0.60-0.61%

* 央行农历年前营造宽松环境，利率难有起色

* 年后资金回笼，银行去化资金压力大

路透台北1月28日 - 路透周三访谈六家金融机构预估，台湾2月提存期30天自保短票利率区间料在0.60-0.61%。因央行在农历年关前营造资金宽松环境，且年后资金回笼，银行将积极消化积数。

交易人士指出，2月有农历年关因素，不过照央行冲销态度偏向消极来看，资金环境应该都相当宽裕。银行眼见利率走高无望，已纷纷将资金落点跨到3月，连过去态度保守的公股银行也加入行列。

〞我看会进行0.60%保卫战吧。〞一位中型银行交易员说。

本次调查的低位利率在0.60%，高位在0.62%，看法相当一致。

不过一票券商交易员则指出，虽然2月提存期资金偏向浮滥，但银行端对利率还是会有一定程度的坚持，要跌破0.60%关卡不容易。

2月提存期的宽松因素包括：约3.7兆(万亿)台币的央行存单到期、公债还本付息约622.3亿台币。

紧缩因素方面，2月提存期财政部将发行两期公债，总额预定为800亿台币；此外央行还将标售一年期定存单1,200亿台币。

以下为各金融机构对2月提存期的30天自保短票利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型票券商一 0.60 0.62

大型票券商二 0.60 0.61

大型票券商三 0.60 0.61

大型银行一 0.60 0.61

大型银行二 0.60 0.62

中型银行 0.60 0.61

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中 值 0.60 0.61 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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