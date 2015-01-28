美国债市：看多较长期公债的投资者数量升至八周来最高--摩根大通

路透纽约1月27日 - 摩根大通证券周二公布的调查显示，人们对疲弱的全球经济成长越加担心，本周看多美国较长期公债的投资者增至12月初以来的最高。

欧洲央行上周推出的购债计划，以及美国股市下跌，引发对美国30年期公债的买盘，导致该年期公债收益率屡屡跌至纪录低位。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始召开为期两天的会议。在欧洲一些央行及加拿大央行上周意外降息后，部分交易商预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将放弃2015年的升息计划。

周一表示其持有的长期美债部位高于基准水平的做多投资者比例，从前一周的20%升高至22%。

摩根大通表示，这是12月1日以来作多投资者的最高比例。

投资人藉由持有更多的长期美债来延长存续期，或提高投资组合的敏感度，因预期收益率将下滑或长时间保持稳定。如果收益率下滑，长期公债的价格上涨幅度会多过于短期公债，导致有更多的获利。

反之，当收益率上涨时，长期公债的损失也会高过于短期公债。

那些表示将“做空”长期美债的投资人比例从前周的20%升至24%。

那些表示对美国长期公债持中性立场的投资人比例降至54%，前一周为60%。(完)