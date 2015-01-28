美国债市：看多较长期公债的投资者数量升至八周来最高--摩根大通

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月27日 - 摩根大通证券周二公布的调查显示，人们对疲弱的全球经济成长越加担心，本周看多美国较长期公债的投资者增至12月初以来的最高。
欧洲央行上周推出的购债计划，以及美国股市下跌，引发对美国30年期公债的买盘，导致该年期公债收益率屡屡跌至纪录低位。
美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始召开为期两天的会议。在欧洲一些央行及加拿大央行上周意外降息后，部分交易商预计，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能将放弃2015年的升息计划。
周一表示其持有的长期美债部位高于基准水平的做多投资者比例，从前一周的20%升高至22%。
摩根大通表示，这是12月1日以来作多投资者的最高比例。
投资人藉由持有更多的长期美债来延长存续期，或提高投资组合的敏感度，因预期收益率将下滑或长时间保持稳定。如果收益率下滑，长期公债的价格上涨幅度会多过于短期公债，导致有更多的获利。
反之，当收益率上涨时，长期公债的损失也会高过于短期公债。
那些表示将“做空”长期美债的投资人比例从前周的20%升至24%。
那些表示对美国长期公债持中性立场的投资人比例降至54%，前一周为60%。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。