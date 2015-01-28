更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率稍高预期，二级弱势博边际心态偏重

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 中国10年续发国债收益率稍高于预期
* 受早盘现券收益率继续上行拖累
* 但该期债投标倍数不低，整体需求情况尚好
* 加权收益率不算明显偏高，但博边际心态偏重 (新增市场评论和更多细节)
路透上海1月28日 - 中国财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率稍高于预期，因今日早盘现券延续了昨日午后的弱势，收益率普遍上行3-5个基点(bp)；不过考虑到二级市场的颓势，今日新债整体需求情况尚好，定位也不算明显超预期。
交易员并指出，由于基本的配置需求仍在，本期债的加权收益率定位未明显偏高，不过由于二级偏弱，交易户博边际的心态会更重，导致加权和边际收益率的点差稍大。
业内人士稍早透露，上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的市场预测均值。他们并透露，该期债边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。此前市场机构对本期债收益率的预测区间为3.36%-3.45%。
“还行吧，上午(现券)收益率又上了不少，加权这个水平不算高了，需求还是有一些的，”上海一银行交易员称。
华东一银行交易员则谈到，年初不少机构仍有配置需要，加上春节前国债的发行期数和规模均有限，因此本期债投标倍数依旧不低。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4309%。
今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2014年12月18日开始计息；票面利率3.77%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号