更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率稍高预期，二级弱势博边际心态偏重

* 中国10年续发国债收益率稍高于预期

* 受早盘现券收益率继续上行拖累

* 但该期债投标倍数不低，整体需求情况尚好

* 加权收益率不算明显偏高，但博边际心态偏重 (新增市场评论和更多细节)

路透上海1月28日 - 中国财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率稍高于预期，因今日早盘现券延续了昨日午后的弱势，收益率普遍上行3-5个基点(bp)；不过考虑到二级市场的颓势，今日新债整体需求情况尚好，定位也不算明显超预期。

交易员并指出，由于基本的配置需求仍在，本期债的加权收益率定位未明显偏高，不过由于二级偏弱，交易户博边际的心态会更重，导致加权和边际收益率的点差稍大。

业内人士稍早透露，上午续招标发行的200亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的市场预测均值。他们并透露，该期债边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。此前市场机构对本期债收益率的预测区间为3.36%-3.45%。

“还行吧，上午(现券)收益率又上了不少，加权这个水平不算高了，需求还是有一些的，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员则谈到，年初不少机构仍有配置需要，加上春节前国债的发行期数和规模均有限，因此本期债投标倍数依旧不低。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.4309%。

今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至2月2日进行分销，2月4日起与之前发行的同期国债合并上市交易。