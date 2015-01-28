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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:50 BJT

更新版1-新加坡经济：金管局意外放宽政策，以因应低通胀压力

“此举并不是为了抵销升值的速度。这意味着金管局仍维持温和升值的立场，只是将速度放缓。”

新加坡鲜少在4月与10月的例会之外进行政策调整。上一回无预警调整货币政策是在2005年7月，当时系因中国弃守人民币固定汇率的政策。

新加坡周三的举动，令此类全球货币决策骤变的案例再添一桩，包括加拿大央行上周意外降息，以及欧洲央行规模大于预期的购债刺激计划--在在都是为了抵御因油价崩跌与全球经济放缓所引发的通缩威胁。

新加坡金管局并调降2015年整体与核心消费者物价指数(CPI)的通胀预估。

该行表示，这项政策调整，符合对2015年更温和的通胀预期，对于确保中期物价稳定颇为适切。

新加坡经济表现温吞，第四季成长放缓的速度快于预期，因全球需求状况不稳，导致制造业衰退，引发对2015年成长展望的疑虑。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张涛/龚芳)
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