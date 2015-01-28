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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:07 BJT

《全球市场》亚股跟随美股走软，美元在FED政策决议出炉前下滑

“市场现在认为6月不太可能升息。所以如果美联储不更改措辞，市场将认定联储立场较预期更为强硬，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

光是立场转趋温和的可能性，就足以迫使投机客减持大量的欧元空仓，提振欧元 升至1.1333美元，脱离周一触及的11年低点1.1098美元。

美元兑日圆 跌至118.09日圆，美元指数 也下滑至94.089，从周五触及的11年高位95.481滑落。

大宗商品市场方面，上周美国原油库存增加将近1,300万桶的消息，令油价承压。

布兰特原油 下跌至每桶49.02美元；美国原油期货 跌至每桶45.50美元。(完) (编译 许娜/杜明霞/徐文焰/陈宗琦；审校 张荻/李婷仪/龚芳/戴素萍)
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