中欧贸易：欧盟继续对俄罗斯、中国及白俄罗斯进口钢管课征关税

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦1月27日 - 欧盟执委会周二决定继续对来自俄罗斯、白俄罗斯及中国的特定种类焊接钢管课征关税，藉以保护安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 及塔塔钢铁(Tata Steel) 等业者免于遭受不公平竞争。
不过欧盟执委会决定不对乌克兰进口的同样商品继续课征关税，原因包括乌克兰扩大生产这类产品的产能有限。
在一份官方公告中，欧盟执委会表示将对中国出口的这类产品课征90.6%关税，白俄罗斯的出口品税率为38.1%，俄罗斯出口品的税率为20.5%。
不过欧盟执委会指出，俄罗斯钢铁制造商TMK所面临的税率为16.8%，其竞争对手OMK的税率则为10.1%。包括乌克兰在内的这些国家，是在2008年首度被课征这一关税的。
欧盟执委会在官方议事录中称，“欧盟钢管产业仍处于非常脆弱的状态。这三个国家的生产商所拥有的闲置产能，让他们能够非常迅速地增加出口。”
在经历过一年的调查后，欧盟执委会认定若批准终止对俄罗斯、白俄罗斯及中国的反倾销措施，则上述的假设情景可能变成现实。
欧盟执委会称，在实施相关税赋后，从这三个国家的进口从2010年的约7,000吨下滑60%，截至2013年9月止的一年内进口量降至约2,900吨。
2010年的数字相当于1.3%的欧盟焊接钢管市场份额，2013年9月止的年度数字则相当于0.7%的份额。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖/徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号