中欧贸易：欧盟继续对俄罗斯、中国及白俄罗斯进口钢管课征关税

路透伦敦1月27日 - 欧盟执委会周二决定继续对来自俄罗斯、白俄罗斯及中国的特定种类焊接钢管课征关税，藉以保护安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 及塔塔钢铁(Tata Steel) 等业者免于遭受不公平竞争。

不过欧盟执委会决定不对乌克兰进口的同样商品继续课征关税，原因包括乌克兰扩大生产这类产品的产能有限。

在一份官方公告中，欧盟执委会表示将对中国出口的这类产品课征90.6%关税，白俄罗斯的出口品税率为38.1%，俄罗斯出口品的税率为20.5%。

不过欧盟执委会指出，俄罗斯钢铁制造商TMK所面临的税率为16.8%，其竞争对手OMK的税率则为10.1%。包括乌克兰在内的这些国家，是在2008年首度被课征这一关税的。

欧盟执委会在官方议事录中称，“欧盟钢管产业仍处于非常脆弱的状态。这三个国家的生产商所拥有的闲置产能，让他们能够非常迅速地增加出口。”

在经历过一年的调查后，欧盟执委会认定若批准终止对俄罗斯、白俄罗斯及中国的反倾销措施，则上述的假设情景可能变成现实。

欧盟执委会称，在实施相关税赋后，从这三个国家的进口从2010年的约7,000吨下滑60%，截至2013年9月止的一年内进口量降至约2,900吨。