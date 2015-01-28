《焦点》全球前景不明朗料令新西兰央行转中性立场，持续按兵不动

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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分析师表示，对新西兰央行而言，目前采取中性政策立场是个安全选项。
路透调查的分析师预期，新西兰央行的下次举措将是从明年第一季度起升息25个基点。
自从通胀率降至0.8%，以及加拿大央行降息以来，金融市场的预期转为温和，认为未来12个月可能降息13个基点，数据公布前的预估为升息4个基点。
全球油价下跌已冲击到新西兰当地的汽油价格，这料将推低通胀率，甚至提高通缩的可能性。
但不同于其他许多发达经济体，尤其是欧洲的经济体，新西兰经济成长强劲、失业率低且几无过剩产能。
BNZ资深分析师Doug Steel表示，“欧洲的情况需要货币宽松，新西兰则不然。”
新西兰央行的职责要求其不能纠缠于短期的物价震荡，比如这次油价大跌，而是要专注于中期通胀展望。
新西兰元较央行12月时的预测略高。尽管新西兰元贸易加权指数 已从7月中触及的纪录高位回落6.4%，但央行仍认为其不可持续和不合理。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 王颖/蔡美珍/张涛)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。