《焦点》全球前景不明朗料令新西兰央行转中性立场，持续按兵不动

分析师表示，对新西兰央行而言，目前采取中性政策立场是个安全选项。

路透调查的分析师预期，新西兰央行的下次举措将是从明年第一季度起升息25个基点。

自从通胀率降至0.8%，以及加拿大央行降息以来，金融市场的预期转为温和，认为未来12个月可能降息13个基点，数据公布前的预估为升息4个基点。

全球油价下跌已冲击到新西兰当地的汽油价格，这料将推低通胀率，甚至提高通缩的可能性。

但不同于其他许多发达经济体，尤其是欧洲的经济体，新西兰经济成长强劲、失业率低且几无过剩产能。

BNZ资深分析师Doug Steel表示，“欧洲的情况需要货币宽松，新西兰则不然。”

新西兰央行的职责要求其不能纠缠于短期的物价震荡，比如这次油价大跌，而是要专注于中期通胀展望。