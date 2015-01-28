版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 11:51 BJT

《焦点》全球前景不明朗料令新西兰央行转中性立场，持续按兵不动

分析师表示，对新西兰央行而言，目前采取中性政策立场是个安全选项。

路透调查的分析师预期，新西兰央行的下次举措将是从明年第一季度起升息25个基点。

自从通胀率降至0.8%，以及加拿大央行降息以来，金融市场的预期转为温和，认为未来12个月可能降息13个基点，数据公布前的预估为升息4个基点。

全球油价下跌已冲击到新西兰当地的汽油价格，这料将推低通胀率，甚至提高通缩的可能性。

但不同于其他许多发达经济体，尤其是欧洲的经济体，新西兰经济成长强劲、失业率低且几无过剩产能。

BNZ资深分析师Doug Steel表示，“欧洲的情况需要货币宽松，新西兰则不然。”

新西兰央行的职责要求其不能纠缠于短期的物价震荡，比如这次油价大跌，而是要专注于中期通胀展望。

新西兰元较央行12月时的预测略高。尽管新西兰元贸易加权指数 已从7月中触及的纪录高位回落6.4%，但央行仍认为其不可持续和不合理。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 王颖/蔡美珍/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐