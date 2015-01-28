台湾债市：RP利率持平，月底投信端资金略显分配不均

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平低位。交易员称，月底投信端资金略显不均，但整体资金情势仍算充裕，资金调度尚属顺畅，RP利率续持在既有区间。
他们并指出，尽管今日部分投信基金赎回款较多，但新发行基金申购款持续进钱，两股力道相互折抵后，整体投信端资金大致持稳，至于寿险端资金仍旧稳中偏松，不受外币债交割因素影响，后续留意月底资金紧缩效应。
〞投信端资金不算宽松，但不到紧的程度。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月公司债RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周余日债券发行情况包括：周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债、法国兴业银行发行1亿澳元债。
至于本周余日本地债券还本主要有：周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下银行90亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号