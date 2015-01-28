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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:13 BJT

台湾债市：RP利率持平，月底投信端资金略显分配不均

路透台北1月28日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平低位。交易员称，月底投信端资金略显不均，但整体资金情势仍算充裕，资金调度尚属顺畅，RP利率续持在既有区间。

他们并指出，尽管今日部分投信基金赎回款较多，但新发行基金申购款持续进钱，两股力道相互折抵后，整体投信端资金大致持稳，至于寿险端资金仍旧稳中偏松，不受外币债交割因素影响，后续留意月底资金紧缩效应。

〞投信端资金不算宽松，但不到紧的程度。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月公司债RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周余日债券发行情况包括：周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债、法国兴业银行发行1亿澳元债。

至于本周余日本地债券还本主要有：周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下银行90亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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