中国企业：太平洋建设向国内数家地、县级政府诉讼讨债10亿元人民币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 中国大型民营城市运营商企业--太平洋建设集团董事长严介和周三表示，将试水通过法律手段向国内数家地、县级政府讨还工程拖欠款。
严介和称，部分欠款已被拖欠较长时间，如不采取法律手段将超出起诉时限，拖欠方多为相关政府，包含县政府、市政府和省会城市等。目前该集团只选择了部分标的金额较小的项目诉诸法律手段，希望尝试通过法律手段解决问题。
他并表示，太平洋建设集团此次选择使用诉讼方式实属无奈，其希望在诚信和法治的前提下与政府继续保持合作，能够在法律诉讼时效内尽量使用情感沟通的方式解决问题。
财政部对此暂无评论。
近些年中国地方政府债务的急剧扩张为日后的债务清偿工作埋下了巨大的隐患。去年财政部要求明确未清偿完毕的地方政府存量债务，并认真甄别筛选融资平台公司存量项目，大力推广PPP模式，鼓励社会资本参与并减轻政府公共财政举债压力。
同时中国政府对钱袋子的监管越来越紧。国务院办公厅周三发布通知，明确从2015年起各级财政开始编制三年滚动预算，地方各级政府不得新设各种形式的偿债准备金；确需偿债的，一律编制三年滚动预算并分年度纳入预算安排。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号