美国经济：美联储若急于升息恐引发通缩--DoubleLine执行长

路透佛罗里达好莱坞1月27日 - DoubleLine Capital执行长兼投资长Jeffrey Gundlach周二警告称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)若过早升息，特别是在全球其他地区物价涨幅仍然过低甚至为负时升息，可能会导致通缩出现。

“我对全球范围内的通缩环境感到担忧。上调短期利率将令美元进一步升值，并导致通缩发生，”Gundlach在一次会议上指出。

“美联储希望升息，似乎只是因为不想在下次经济衰退时利率仍为零，”他说。

美联储正在考虑是否在今年稍晚调升接近零的利率水平。不过该国通胀率仍远低于2%的央行目标。

德国安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周二接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称，他预期美联储将在年中加息，此后将缓慢上调利率。

Gundlach称，他在近几周已增加了黄金多仓，因为预期金价将上涨。

他说年底前石油价格应该也会上扬，认为油价自6月以来下挫超过50%是“黑天鹅”事件。