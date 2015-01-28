美国经济：美联储若急于升息恐引发通缩--DoubleLine执行长

中国金融：工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透佛罗里达好莱坞1月27日 - DoubleLine Capital执行长兼投资长Jeffrey Gundlach周二警告称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)若过早升息，特别是在全球其他地区物价涨幅仍然过低甚至为负时升息，可能会导致通缩出现。
“我对全球范围内的通缩环境感到担忧。上调短期利率将令美元进一步升值，并导致通缩发生，”Gundlach在一次会议上指出。
“美联储希望升息，似乎只是因为不想在下次经济衰退时利率仍为零，”他说。
美联储正在考虑是否在今年稍晚调升接近零的利率水平。不过该国通胀率仍远低于2%的央行目标。
德国安联首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周二接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称，他预期美联储将在年中加息，此后将缓慢上调利率。
Gundlach称，他在近几周已增加了黄金多仓，因为预期金价将上涨。
他说年底前石油价格应该也会上扬，认为油价自6月以来下挫超过50%是“黑天鹅”事件。
不过他认为，今年油价的涨幅有限。“年底前油价不会回到每桶90美元，”他说。(完)
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国选举尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透北京5月9日 - 中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，流动性虽有所改善但监管风暴仍在途中，现券市场预期维持谨慎，配置盘多在观望，今日稍早国开债一级招标结果亦均高于预期；故预计明日五年国债需求一般，定位将略高于二级，收益率预测均值为3.60%。