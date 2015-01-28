版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:28 BJT

韩国股市：早盘大体持平，美股重挫令投资人风险胃纳大减

LG显示器 下跌1%，尽管该公司初估10-12月季度获利创下四年新高。
    
    LG显示器获利受到来自电视机制造商及苹果 的液晶显视器(LCD)面板需求强劲
提振。 但分析师表示，初估财报大致符合预期，市场也已经反应。
    
    三星SDS 大涨12%，此前该公司公布第四季获利成长强劲，优于分析师预估
。分析师看好该公司长期成长展望，推测三星SDS可能在整个三星集团未来的领导地位上占
据重要地位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐