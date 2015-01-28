离岸人民币：人民币取代加拿大元，成为第五大最常用货币--SWIFT

路透北京1月28日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止11月末，人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币，排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。

根据SWIFT最新人民币追踪显示，到2014年12月，人民币的支付货币市场份额创历史新高达2.17%，仅次于日元的2.69%。而在2013年1月份，人民币跻身成为第13位全球支付货币，当时的市场份额为0.63%。

“人民币跻身前五大支付货币是一个重要的里程碑。”SWIFT银行市场主管Wim Raymaekers称，“这是支持人民币国际化的有力证据，确认了人民币从新兴货币向常用支付货币的转变。全球人民币清算中心的崛起，包括八个与中国人民银行刚刚在2014年签订的协议，都是重要的驱动因素。”

总体而言，2014年12月全球人民币支付价值总额增长20.3%，同时所有货币的支付价值总额增长14.9%，而人民币在过去两年里支付价值总额增长321%，相当于以三位数的速度在增长。