离岸人民币：人民币取代加拿大元，成为第五大最常用货币--SWIFT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止11月末，人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币，排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。
根据SWIFT最新人民币追踪显示，到2014年12月，人民币的支付货币市场份额创历史新高达2.17%，仅次于日元的2.69%。而在2013年1月份，人民币跻身成为第13位全球支付货币，当时的市场份额为0.63%。
“人民币跻身前五大支付货币是一个重要的里程碑。”SWIFT银行市场主管Wim Raymaekers称，“这是支持人民币国际化的有力证据，确认了人民币从新兴货币向常用支付货币的转变。全球人民币清算中心的崛起，包括八个与中国人民银行刚刚在2014年签订的协议，都是重要的驱动因素。”
总体而言，2014年12月全球人民币支付价值总额增长20.3%，同时所有货币的支付价值总额增长14.9%，而人民币在过去两年里支付价值总额增长321%，相当于以三位数的速度在增长。
而过去一年,人民币支付价值总额增长102%，而同期所有货币增长仅为4.4%。（完） (编译 李文科; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号