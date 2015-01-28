《特写》台湾高铁面临破产威胁，银行团评估联贷案前途

**高价格，低收入**

台湾高铁于2007年开始运营，旗下铁路线连接台湾西海岸各主要城镇，路线全长345公里，台北至高雄可在90分钟内抵达。不过，票价高昂一直是阻止该公司盈利的最大障碍。

该公司2013年将台北至高雄的单程票价从1,490元台币上调至1,630元台币后，许多乘客转为选择乘坐耗时五小时以上的公共汽车。

此外，优先股投资者要求赎回可能会加重台湾高铁的债务负担，并导致股东权益沦为负值。

一名银行业人士表示，如果台湾高铁宣布破产，并由政府接管，那么政府可能会被迫承担损失，重组该公司，并寻找一个新的股东团体来运营该公司。

银行业人士称，相对于破产和违约，债务重组是一个可行的替代之选。从投资者手中折价回购优先股可能会避免公司破产，并使台湾高铁能够筹集更多资本，同时提出一个新的财务改善计划。