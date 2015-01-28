主要国家经济指标预测--1月29日****

美国热股：东芝要求西部数据不要干涉芯片事业出售，后者盘初小跌
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲出口物价 第四季 -- -3.9% 进口物价 -- -0.8% 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 1月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +6.6% +8.5% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少1.0 减少2.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 280 经季节调整失业率 6.5% 6.5% 经季节调整失业人数(万人) -- 284.1 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 12月 +3.5% +3.1% 民间贷款 -0.7% -0.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.7% 0900 意大利薪资通胀(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利制造业信心指数 1月 98.0 97.5 1000 意大利消费者信心指数 1月 100.0 99.7 1000 欧元区企业景气指数 1月 0.1 0.04 经济景气指数 101.5 100.7 工业景气指数 负4.5 负5.2 服务业景气指数 正6.0 正5.6 消费者信心指数 负8.5 负10.9 消费者通胀预期指数 -- 正2.7 生产者通胀预期指数 -- 负4.9 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 正30 正61 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.8% 持平 (较上年同期) -0.1% +0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.0% +0.1% (较上年同期) -0.2% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月26日当周 30.0 30.7 四周均值(万人) -- 30.65 续请失业金人数(万人) 1月17日当周 242 244.3 1500 美国成屋待完成销售指数 12月 -- 104.8 指数变动(较前月) +0.5% +0.8% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 2月 -- 81 2145 新西兰建筑许可 12月 -- +10.0% 2300 韩国工业生产(较前月) 12月 +1.0% +1.3% (较上年同期) -1.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- -0.3% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -2.5% -2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 12月 +2.6% +2.7% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 1月 +2.2% +2.3% 东京地区整体CPI -- +2.1% 2330 日本求才求职比 12月 1.12 1.12 失业率 3.5% 3.5% 2350 日本工业生产 12月初值 +1.3% -0.5% 一个月预估值 -- +3.2% 两个月预估值 -- +5.7% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.2% +0.3% (较上年同期) +1.7% +1.8% 央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.2% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.2% +2.2% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 12月 1.42 -- 0700 德国Gfk消费者信心指数 2月 9.3 9.1 0700 德国进口物价(较前月) 12月 -1.7% -1.5% (较上年同期) -3.7% -3.5% 0745 法国消费者信心指数 1月 90 91 -- 美国建筑许可年率(万户) 12月修正值 105.8 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 1月23日当周 191.6 -- 再融资指数 2,605.4 -- 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25% -- 2000 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 12月 45.8 42.1 出口(亿新西兰元) 44.2 42.1 贸易收支(亿新西兰元) 逆差1.59 逆差0.265 截至12月的一年 逆差11.5 逆差9.8 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超456亿 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 买超4,669亿 -- 2350 日本零售销售(较上年同期) 12月 +0.2% +0.9% (完)
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号
路透新加坡5月9日 - 亚洲燃料油市场周二下滑，因在经历了近一周 的上涨之后买兴减弱。 燃料油炼化利润率从近期高位回落，跨月价差和180-cst燃料油现货 升水均削减涨幅。 消息人士称，周二新加坡380-cst燃料油相比于洲际交易所(ICE)6月 布兰特原油的的炼化利润率0900 GMT时报每桶负8.70美元左右，前一日则 为负7.91美元左右。 JBC Energy在一份日报中称，燃料油裂解价差自4月中旬以来的坚挺 态势，一定程度上是今年上半年全球供应季节性收紧的结果。 该公司表示，周库存指标暗示，这种市场趋紧的影响正在显现，而且 料将进一步收紧。 不过该公司预计，未来几周全球市场季节性收紧趋势将触底反弹。 路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差<FO180SGCKMc 1>周一报每桶负3.02美元，为2月27日以来最窄贴水。 于此相似，6月180-cst燃料油较布兰特原油的裂解价差<FO180BRTCKM c1&g