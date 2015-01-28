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亚洲 | 2015年 1月 29日 星期四 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--1月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        预估值      前值   
    
    0030  澳洲出口物价                                 第四季         --         -3.9%
              进口物价                                                --         -0.8%
    0700  英国Nationwide房价指数(较前月)                 1月         +0.3%       +0.3%
                            (较上年同期)                             +6.6%       +8.5%   
    0855  德国经季节调整失业人数变化(万人)               1月     　减少1.0     减少2.7
                 未经季节调整失业人数(万人)                           --           280
                 经季节调整失业率                                    6.5%         6.5%
                 经季节调整失业人数(万人)                             --         284.1
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                    12月        +3.5%        +3.1%
                  民间贷款                                          -0.7%        -0.9%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --         +2.7%
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                        12月          --         +0.1%
                        (较上年同期)                                  --         +1.1%
    1000  意大利制造业信心指数                           1月       　98.0         97.5
    1000  意大利消费者信心指数                           1月      　100.0         99.7
    1000  欧元区企业景气指数                             1月          0.1         0.04
                经济景气指数                                        101.5        100.7
                工业景气指数                                      　负4.5        负5.2
                服务业景气指数                                      正6.0        正5.6
                消费者信心指数                                      负8.5       负10.9
                消费者通胀预期指数                                    --         正2.7
                生产者通胀预期指数                                    --         负4.9
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  1月         正30         正61
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月初值        -0.8%         持平
                             (较上年同期)                           -0.1%        +0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -1.0%        +0.1%
                                   (较上年同期)                     -0.2%        +0.1%  
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)           1月26日当周         30.0         30.7
              四周均值(万人)                                          --         30.65
              续请失业金人数(万人)               1月17日当周          242        244.3
    1500  美国成屋待完成销售指数                        12月          --         104.8
                        指数变动(较前月)                            +0.5%        +0.8%
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                     2月          --            81
    2145  新西兰建筑许可                                12月          --        +10.0% 
    2300  韩国工业生产(较前月)                          12月        +1.0%        +1.3%
                      (较上年同期)                                  -1.0%        -3.4%
              服务业产出(较前月)                                      --         -0.3%
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      12月        +0.3%        +0.4%
                          (较上年同期)                              -2.5%        -2.5%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   12月        +2.6%        +2.7%
              全国整体CPI                                             --         +2.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)                1月        +2.2%        +2.3%
              东京地区整体CPI                                         --         +2.1%
    2330  日本求才求职比                                12月         1.12         1.12
              失业率                                                 3.5%         3.5%
    2350  日本工业生产                              12月初值        +1.3%        -0.5%
              一个月预估值                                            --         +3.2%
              两个月预估值                                            --         +5.7%   
         
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段      现值         预估值
    0030  澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)                第四季       +0.2%         +0.3%       
  
                             (较上年同期)                             +1.7%         +1.8%       
  
               央行CPI加权中值(较前季)                                +0.7%         +0.5%       
  
                              (较上年同期)                            +2.3%         +2.2%       
  
               央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.7%         +0.5%       
  
                              (较上年同期)                            +2.2%         +2.2%       
  
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                    　　12月        1.42            --       
     
    0700  德国Gfk消费者信心指数                        　 　2月         9.3           9.1       
    
    0700  德国进口物价(较前月)                             12月       -1.7%         -1.5%       
  
                     (较上年同期)                                     -3.7%         -3.5%       
  
    0745  法国消费者信心指数                                1月          90            91       
     
     --   美国建筑许可年率(万户)                      12月修正值      105.8            --       
   
    1200  美国抵押贷款市场指数                       1月23日当周      191.6            --       
   
              再融资指数                                            2,605.4            --       
 
    1900  美国联邦基金利率目标                              --      0-0.25%            --       
  
    2000  新西兰央行利率决定                                --        3.50%         3.50%       
  
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                           12月       45.8           42.1     　
   
                出口(亿新西兰元)                                      44.2           42.1    　 
   
                贸易收支(亿新西兰元)                               逆差1.59     逆差0.265  　  
                                                  截至12月的一年   逆差11.5       逆差9.8   　  
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                         一周    买超456亿           --      
          外国投资日本股票(亿日圆)                               买超4,669亿           --      
    2350  日本零售销售(较上年同期)                         12月       +0.2%         +0.9%       
    (完)
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