中国汇市：人民币早盘高开低走，套利盘等牵引下继续紧贴跌停位

* 人民币早盘高开低走

* 中间价连续两日走升

* 套利盘等牵引向跌停位逼近

* 市场关注美联储议息会议以及国内监管指引

路透北京1月28日 - 人民币兑美元 即期周三早盘走低，逆转跟随中间价高开的走势，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，早盘一度跌至距离跌停位仅30个点子的位置。

不过交易员称，尽管昨日市场一度有回升，但回升幅度低于市场预期，刺激今日市场继续做空人民币，早盘整体购汇比较多，客盘加上股份制行的自营购汇盘的力道，香港离岸人民币早盘走贬幅度大于境内，引发套利盘，整体市场做空动力很足，但并未看到监管层干预的痕迹。

“昨天回调的程度比较窄，市场做空美元的动力非常弱，...还是存在人民币走贬的压力。”一外资行交易员称。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.2478元，上日收报6.2435元。今日人民币兑美元中间价 为6.1282元，上日中间价为6.1364元。

交易员认为，中间价还是相对稳定，今天走升的幅度明显高于昨天，显示央行仍有维稳汇率市场之意，这也是让投资者在市场逼近跌停位时比较谨慎的原因之一，毕竟央行不会乐见市场陷入流动性之困。

从这个角度而言，市场的观望情绪仍较浓，后期仍要看客盘力道、央行态度，尤其是外围市场的动态，比如今天晚上的美联储议息会议结果等。

全球汇市， 几家主要央行周二公布的例行调查显示，去年中汇市剧烈震荡，使得截至10月的六个月平均每日交易量创下纪录新高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3575/6.3625，上日尾盘为6.3385。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2517/37元，上一交易日尾盘报6.2427元。