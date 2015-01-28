中国汇市：人民币早盘高开低走，套利盘等牵引下继续紧贴跌停位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币早盘高开低走
* 中间价连续两日走升
* 套利盘等牵引向跌停位逼近
* 市场关注美联储议息会议以及国内监管指引
路透北京1月28日 - 人民币兑美元 即期周三早盘走低，逆转跟随中间价高开的走势，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，早盘一度跌至距离跌停位仅30个点子的位置。
不过交易员称，尽管昨日市场一度有回升，但回升幅度低于市场预期，刺激今日市场继续做空人民币，早盘整体购汇比较多，客盘加上股份制行的自营购汇盘的力道，香港离岸人民币早盘走贬幅度大于境内，引发套利盘，整体市场做空动力很足，但并未看到监管层干预的痕迹。
“昨天回调的程度比较窄，市场做空美元的动力非常弱，...还是存在人民币走贬的压力。”一外资行交易员称。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.2478元，上日收报6.2435元。今日人民币兑美元中间价 为6.1282元，上日中间价为6.1364元。
交易员认为，中间价还是相对稳定，今天走升的幅度明显高于昨天，显示央行仍有维稳汇率市场之意，这也是让投资者在市场逼近跌停位时比较谨慎的原因之一，毕竟央行不会乐见市场陷入流动性之困。
从这个角度而言，市场的观望情绪仍较浓，后期仍要看客盘力道、央行态度，尤其是外围市场的动态，比如今天晚上的美联储议息会议结果等。
全球汇市， 几家主要央行周二公布的例行调查显示，去年中汇市剧烈震荡，使得截至10月的六个月平均每日交易量创下纪录新高。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3575/6.3625，上日尾盘为6.3385。
北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2517/37元，上一交易日尾盘报6.2427元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科/李铮; 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号