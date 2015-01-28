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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 11:55 BJT

路透基点：宁波火车站签署51亿元人民币五年期贷款--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，宁波火
车站周一签约一笔51亿元人民币(8.20亿美元)五年期子弹式定期贷款，七
家银行参贷。
    
    牵头行兼簿记行中国建设银行宁波分行承贷20.4亿元，中国农业银行
宁波分行、中国银行宁波分行、宁波银行、中国光大银行宁波分行、招商
银行宁波分行以及民生银行宁波分行分担剩余的30.6亿元。
    
    资金用于宁波火车南站的建设。
    
    借款人上次在联贷市场借款是2010年9月，当时与五家银行签署39亿
元贷款。参贷银行包括农行宁波分行、交通银行宁波分行、宁波银行、广
发银行和中国工商银行宁波分行。(完)
      

 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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