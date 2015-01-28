美国企业：强势美元重创跨国公司，2015年料难以幸免

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
道琼工业指数 周二受创尤深，自周一晚起公布业绩的七家道指成份股，六家股价均跌，仅联合技术(United Technologies) 上涨。
“通常不怎么抱怨(美元)的公司，也开始叨念这个问题了，从经济学观点来说，这的确会造成拖累。”JPMorgan Funds全球市场策略师James Liu称。“重要的是汇率波动的速度--而不单是趋升还是趋贬的问题。”
**剧烈波动令对冲的帮助有限**
跨国企业的选择很严峻。他们要么就是维持海外价格，以保住客户忠诚度，收入换成美元后大减；不然就是提高价格，但得冒着把客户拱手让给价格较低廉的当地竞争对手的风险。
尽管许多企业成功利用在汇市对冲(避险)，至少部分防止了外汇相关的损失，但近来汇率波动的速度和幅度，使得对冲难度升高。这也损害到华尔街分析师估计损失的能耐。
受打击最严重的企业之一似乎是杜邦，该公司约六成营收都来自海外。杜邦表示，美元强势令其第四季每股盈余少掉0.07美元，依最近汇率来计，2015年每股盈余则将因此减少0.60美元。
根据FireApps，美元走强已使美国企业第三季营收至少削减40亿美元；但实际损失可能高得多，因为许多表示汇率有影响的企业还未披露损失。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 王颖/张荻)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号