美国企业：强势美元重创跨国公司，2015年料难以幸免

道琼工业指数 周二受创尤深，自周一晚起公布业绩的七家道指成份股，六家股价均跌，仅联合技术(United Technologies) 上涨。

“通常不怎么抱怨(美元)的公司，也开始叨念这个问题了，从经济学观点来说，这的确会造成拖累。”JPMorgan Funds全球市场策略师James Liu称。“重要的是汇率波动的速度--而不单是趋升还是趋贬的问题。”

**剧烈波动令对冲的帮助有限**

跨国企业的选择很严峻。他们要么就是维持海外价格，以保住客户忠诚度，收入换成美元后大减；不然就是提高价格，但得冒着把客户拱手让给价格较低廉的当地竞争对手的风险。

尽管许多企业成功利用在汇市对冲(避险)，至少部分防止了外汇相关的损失，但近来汇率波动的速度和幅度，使得对冲难度升高。这也损害到华尔街分析师估计损失的能耐。

受打击最严重的企业之一似乎是杜邦，该公司约六成营收都来自海外。杜邦表示，美元强势令其第四季每股盈余少掉0.07美元，依最近汇率来计，2015年每股盈余则将因此减少0.60美元。

根据FireApps，美元走强已使美国企业第三季营收至少削减40亿美元；但实际损失可能高得多，因为许多表示汇率有影响的企业还未披露损失。(完) (编译 高琦/张若琪 审校 王颖/张荻)