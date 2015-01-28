投行观点：中国今年信贷额度料在10.5-11.5万亿元，同业委贷影响不大

路透北京1月28日 - 数家券商及投行的分析报告指出，预计2015年中国贷款额度将超过10万亿元人民币，考虑到新出台的同业委托贷款算信贷额度，整体规模在10.5-11.5万亿间，显示今年实施的同业委托贷款新规影响并不会太大。

中金公司银行业小组的报告预计，今年银行业信贷额度增长5到10%，即10.5万亿人民币左右。其中大行信贷额度同比持平，中小行信贷额度同比增长5至20%；平安证券银行组则表示，今年整体在去年9.8万亿信贷规模上新增15%，约到11.5万亿，小行新增的比例相对大行偏高，其中一般贷款额度大约占总信贷额85至90%，在10至10.5万亿。

“今年的信贷额度下达和往年有明显不同，是银行先上报计划数，然后央行核准（核准数和计划数一致）；所以大银行信贷额度持平是因为其上报给央行的计划数不增长，是大银行风险偏好下降、主动控制的结果。”中金银行组指出。

2014年全年人民币贷款增加9.78万亿元，创下历史新高。国内媒体此前也报导称，中国央行2015年未调整信贷目标，维持与2014年一样的信贷额度；但由于政策的变化，可能略有放松。

去年有消息称，中国央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，大幅调整合意贷款规模，此后各家银行也开始行动，加大放款力度。

**新口径不影响贷款力度**

中金报告表示，央行调整各项贷款统计口径影响很小，差别在于新口径将对非银金融机构的拆放纳入贷款口径，目前对非银金融机构的拆放余额仅为一万亿左右，相比整个贷款余额82万亿，只占1%；把这个比例运用到10.5万亿贷款额度，差别仅为一千亿。

平安证券银行组称，银行将自行决定一般贷款及同业贷款的额度具体比例，加大自主经营空间，银行会优先考虑一般贷款的需求，但会结合自身资本及资产质量管控综合考虑；预计银行今年实际一般贷款额度与去年相比将略增，不排除银行倾向贷款发放导致一般贷款最终超预期的可能。

此前，央行官员称，中国人民银行自2015年起修订“各项存款”和“各项贷款”统计口径，将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。

中金表示，信贷额度反映央行态度仍在放松；首先，10.5万亿规模仍是历史新高；其次，今年特别是上半年存在巨大基础货币缺口，央行必然会通过定向工具注入基础货币或降准（可能差别化降准，比如对部分银行或对新增存款）来补充流动性。