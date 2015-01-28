离岸人民币：南方东英推出香港首支追踪全球互联网龙头股指数ETF

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周三推出香港市场首支追踪世界互联网龙头股指数的交易所买卖基金（ETF）。
该支追踪MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数 的ETF--南方东英MSCI T50 ，主要反映谷歌 、阿里巴巴 、Facebook 、亚马逊 和腾讯 等龙头公司的表现。
按主要业务所在国家的分布，该指数73%投资于美国，27%投资于中国。
南方东英MSCI T50的基本货币为美元，以港元交易，发行价约3.9港元，每手买卖单位为300，全年经常性开支比率预期为1.04%，托管人为汇丰。
南方东英称，电子商务、O2O平台和其他互联网服务急速崛起，全球30大市值的公司之中，资讯科技占5间。MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数由成立至今累计总回报204%，明显跑赢标普500 和香港恒生指数 。
南方东英是全球最大的RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金管理公司，拥有461亿元人民币额度，旗下ETF包括南方富时中国A50 以及南方东英中国五年期国债 。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号