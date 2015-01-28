中国货币市场：资金续收紧回购利率小涨，市场盼公开市场加力放水

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海1月28日 - 中国银行间市场周三主要回购利率均小涨，资金面较上日续收紧。交易员表示，虽然上日央行逆回购注水驰援流动性，但跨节及月末因素致资金面实质缓解极其有限，且场内除国开行继续充裕供给外，其余大行减少融出短期品种，令资金拆借难度有增无减。
交易员并指出，近期人民币贬值预期引发外汇占款减少以及年末银行放贷逐步加码等猜测不断，预计春节前回购利率易涨难跌，机构多盼明日公开市场继续加大投放。
“短的不好借啊，也就国开钱多，其他行基本都没怎么出了，”上海一银行交易员称，很多机构没办法都先出长期资金，借短期品种；只是跨节的需求也在逐步升温。
她谈到，同时近期人民币贬值或导致外汇占款减少很多，可能也在抽离资金，12月已经是负增长了，1月可能更猛；还有机构说银行年末放贷很多，也会导致流动性减少。
人民币兑美元 即期周三早盘走低，逆转跟随中间价高开的走势，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，早盘一度跌至距离跌停位仅30个点子的位置。
中国央行上周公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。
上海另一银行交易员表示，中行及农行等大行较上日明显减少资金供给，进一步加剧了中小机构资金拆借难度；而且央行周二逆回购投放量太少，价格偏高，整体对资金面助益不大，只能希望周四继续加大投放量。
央行公开市场周二进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%。央行公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中本周新增的28天期逆回购仍在列。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:17 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6939 2.6576 +3.63
七天 3.9163 3.8760 +4.03
14天 4.8333 4.8101 +2.32
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9200 1.2650 +165.50
七天 3.5000 2.7000 +80.00
14天 4.1400 3.8100 +33.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8700 2.8000 +7.00
七天 3.9300 3.9000 +3.00
14天 4.8900 4.8600 +3.00
Shibor
其中:隔夜 2.6900 2.6740 +1.60
七天 3.8980 3.8900 +0.80
三个月 4.9005 4.8970 +0.35
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号