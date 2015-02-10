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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 08:43 BJT

日本热股：日产汽车开高3%，此前该公司宣布调高全年获利预估

路透2月10日 - 日产汽车 周二开高3%，此前该公司宣布调高全年获利预估。(完)

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