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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 12:53 BJT

香港股市：早盘收高，受电讯类股涨势提振

路透上海1月28日 - 香港股市周三早盘收高，因电讯类股上涨。

恒生指数 早盘涨0.3%，至24,889.02点，受电讯类股提振，业界巨擘中国移动 上扬1.8%。

恒生国企指数 涨0.1%至12,047.31点。

恒生AH股溢价指数 报127.33。

恒生指数成分股早盘成交量为6亿股。(完)
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