中国企业：汕尾市国资委向粤运交通及管理层转让企业多数股权，实现改革

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 中国地方国企改革加快，广东省汕尾市国资委向香港上市的H股公司粤运交通 以及企业管理层出售汕尾汽车运输公司的大部分股权，以实现混合所有制改革。
属广东省交通集团旗下的粤运交通周三在联交所一份声明中称，计划向汕尾市国资委收购其所持汕运汽车运输公司的51%股权，同时，汕尾市国资委还向汕运汽车的6名管理层转让另外34%股权。交易完成后，汕尾市国资委于汕尾汽车的持股由100%降至15%。
粤运交通指出，按照资产同质、经营同类、业务关联的原则，通过市场机制，开展跨地域并购重组，同时引入管理层持股，推进混合所有制的又一重大举措。
“该举措符合广东省全面深化国有企业改革的方向，属于政策鼓励的国有企业改革的举措。”公司并称。
汕尾市位于粤东沿海，是粤东北、闽西南、赣南地区的交通枢纽之一。汕尾汽车是汕尾市唯一具备二级道路客运资质的企业，在目前道路运输管理体制下，增量线路牌资源受到严格限制，因此，收购汕尾汽车是粤运交通进入汕尾市道路运输市场的最优途径。
粤运交通收购汕尾汽车51%股权，代价为6,684万元人民币。
香港时间13:02，该股跌0.45%，报6.7港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号