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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 13:08 BJT

中国企业：汕尾市国资委向粤运交通及管理层转让企业多数股权，实现改革

路透香港1月28日 - 中国地方国企改革加快，广东省汕尾市国资委向香港上市的H股公司粤运交通 以及企业管理层出售汕尾汽车运输公司的大部分股权，以实现混合所有制改革。

属广东省交通集团旗下的粤运交通周三在联交所一份声明中称，计划向汕尾市国资委收购其所持汕运汽车运输公司的51%股权，同时，汕尾市国资委还向汕运汽车的6名管理层转让另外34%股权。交易完成后，汕尾市国资委于汕尾汽车的持股由100%降至15%。

粤运交通指出，按照资产同质、经营同类、业务关联的原则，通过市场机制，开展跨地域并购重组，同时引入管理层持股，推进混合所有制的又一重大举措。

“该举措符合广东省全面深化国有企业改革的方向，属于政策鼓励的国有企业改革的举措。”公司并称。

汕尾市位于粤东沿海，是粤东北、闽西南、赣南地区的交通枢纽之一。汕尾汽车是汕尾市唯一具备二级道路客运资质的企业，在目前道路运输管理体制下，增量线路牌资源受到严格限制，因此，收购汕尾汽车是粤运交通进入汕尾市道路运输市场的最优途径。

粤运交通收购汕尾汽车51%股权，代价为6,684万元人民币。

香港时间13:02，该股跌0.45%，报6.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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