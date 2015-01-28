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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 13:31 BJT

《全球汇市》美元从11年高位拉回，市场谨慎以待美联储声明

尽管消费者支出与房屋销售等美国其他数据表现较为强劲，但交易商逐渐担心，在油价挫跌导致通胀压力放缓的情况下，美联储对于未来升息的前瞻性指引将愈加趋于谨慎。

澳元方面，澳洲公布高于预期的核心通胀数据之后，澳元 跳涨0.7%至0.7988美元。该数据结果促使投资人大幅调降对澳洲央行降息预期。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1336 1.1381 -0.40 -6.29 1.2097

美元/日圆 118.14 117.85 +0.25 -1.29 119.68

欧元/日圆 133.92 134.12 -0.15 -7.50 144.78

美元/瑞郎 0.9049 0.9025 +0.27 -8.97 0.9941

英镑/美元 1.5160 1.5196 -0.24 -2.65 1.5573

美元/加元 1.2431 1.2399 +0.26 +7.00 1.1618

澳元/美元 0.7989 0.7932 +0.72 -2.19 0.8168

新西兰元/美元 0.7444 0.7447 -0.04 -4.53 0.7797

澳元/日圆 94.380 93.490 +0.95 -3.45 97.750

新西兰元/日圆 87.940 87.780 +0.18 -5.76 93.310

英镑/日圆 179.10 179.12 -0.01 -3.91 186.38

澳元/新西兰元 1.0723 1.0644 +0.74 +2.43 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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