《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *深圳燃气 25 9 9 1/29簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 1/30 2/2
AA+(中债资信) ======================================================================================= *山西潞安矿业 120 20 9 1/29簿记建档 工商银行 AAA 1/30 2/2 集团 北京银行 ======================================================================================= *华电集团 300 40 9 1/29簿记建档 工商银行 AAA 2/2 2/3
北京银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *渤海证券 25 9 3 2/2招标 招商银行 AA 2/3 2/4
(最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= *东北证券 24 12 85天 2/2招标 建设银行 AA+ 2/3 2/4 (最高发行余额) ======================================================================================= *云南铜业集团 30 10 12 2/2簿记建档 民生银行 AA+ 2/3 2/4 ======================================================================================= *天津建筑材料 9 3 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/4 集团 ======================================================================================= *星星集团 6 3 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/4 ======================================================================================= *江苏洋河集团 40 20 12 2/2簿记建档 建设银行 AA+ 2/3 2/4 ======================================================================================= *七匹狼 12 1 12 2/4簿记建档 兴业银行 AA 2/5 2/6 ======================================================================================= 重庆乌江 3 3 12 1/29簿记建档 光大银行 AA- 1/30 2/2 实业（集团） ======================================================================================= 安徽星马 10 5 12 1/29簿记建档 中信银行 AA- 2/2 2/3 汽车集团 徽商银行 ======================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 1/29簿记建档 浦发银行 AA+ 2/2 2/3 ======================================================================================= 天士力控股集团 9 9 12 1/29簿记建档 民生银行 AA+ 1/30 2/2 ======================================================================================= 天津住宅 8 2 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 2/2 建设发展集团 ======================================================================================= 广西绿城水务 5 2.5 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 淮南矿业 54 29 12 1/30簿记建档 平安银行 AAA 2/2 2/3 (集团) ======================================================================================= 深圳市东 8 8 12 2/2簿记建档 农业银行 AA- 2/4 2/5 阳光实业发展 ======================================================================================= 新疆天山电力 4 4 12 2/3簿记建档 国开行 AA- 2/4 2/5 ======================================================================================= 西王集团 10 10 12 2/3簿记建档 建设银行 AA 2/4 2/5 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *招商地产 50 10 5 2/4簿记建档 中信证券 AAA 2/5 2/6
招商银行
(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= *中兴通讯 30 15 永续中票 2/4-5簿记建档 国开行 AAA 2/6 2/9 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 甘肃省国 30 20 5 1/29簿记建档 交通银行 A 1/30 2/2 有资产投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 广西绿城水务 4.5 4.5 3 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 1/30簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/4 ======================================================================================= 陕西延长 100 30 5 1/30簿记建档 招商银行 AAA 2/3 2/4 石油集团 建设银行 ======================================================================================= 国电集团 65 35 5 2/2簿记建档 工商银行 AAA 2/3 2/4
建设银行 ======================================================================================= 新疆广汇 20 10 3 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/4 实业投资集团 ======================================================================================= 北京对外 4 2 2 2/3簿记建档 华夏银行 AA- 2/5 2/6 经贸控股 ======================================================================================= 华联股份 25 13 3 2/3簿记建档 北京银行 AA 2/4 2/5 ======================================================================================= 吉林森林 10 10 永续中票 2/3簿记建档 兴业银行 AA 2/4 2/5 工业集团 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号