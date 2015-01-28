版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:49 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月28日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *深圳燃气 25 9 9 1/29簿记建档 中信银行 AAA(中诚信) 1/30 2/2

AA+(中债资信) ======================================================================================= *山西潞安矿业 120 20 9 1/29簿记建档 工商银行 AAA 1/30 2/2 集团 北京银行 ======================================================================================= *华电集团 300 40 9 1/29簿记建档 工商银行 AAA 2/2 2/3

北京银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *渤海证券 25 9 3 2/2招标 招商银行 AA 2/3 2/4

(最高发行余额) 招商证券等 ======================================================================================= *东北证券 24 12 85天 2/2招标 建设银行 AA+ 2/3 2/4 (最高发行余额) ======================================================================================= *云南铜业集团 30 10 12 2/2簿记建档 民生银行 AA+ 2/3 2/4 ======================================================================================= *天津建筑材料 9 3 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/4 集团 ======================================================================================= *星星集团 6 3 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/4 ======================================================================================= *江苏洋河集团 40 20 12 2/2簿记建档 建设银行 AA+ 2/3 2/4 ======================================================================================= *七匹狼 12 1 12 2/4簿记建档 兴业银行 AA 2/5 2/6 ======================================================================================= 重庆乌江 3 3 12 1/29簿记建档 光大银行 AA- 1/30 2/2 实业（集团） ======================================================================================= 安徽星马 10 5 12 1/29簿记建档 中信银行 AA- 2/2 2/3 汽车集团 徽商银行 ======================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 1/29簿记建档 浦发银行 AA+ 2/2 2/3 ======================================================================================= 天士力控股集团 9 9 12 1/29簿记建档 民生银行 AA+ 1/30 2/2 ======================================================================================= 天津住宅 8 2 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 2/2 建设发展集团 ======================================================================================= 广西绿城水务 5 2.5 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 淮南矿业 54 29 12 1/30簿记建档 平安银行 AAA 2/2 2/3 (集团) ======================================================================================= 深圳市东 8 8 12 2/2簿记建档 农业银行 AA- 2/4 2/5 阳光实业发展 ======================================================================================= 新疆天山电力 4 4 12 2/3簿记建档 国开行 AA- 2/4 2/5 ======================================================================================= 西王集团 10 10 12 2/3簿记建档 建设银行 AA 2/4 2/5 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *招商地产 50 10 5 2/4簿记建档 中信证券 AAA 2/5 2/6

招商银行

(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= *中兴通讯 30 15 永续中票 2/4-5簿记建档 国开行 AAA 2/6 2/9 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) ======================================================================================= 甘肃省国 30 20 5 1/29簿记建档 交通银行 A 1/30 2/2 有资产投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 广西绿城水务 4.5 4.5 3 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 1/30簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/4 ======================================================================================= 陕西延长 100 30 5 1/30簿记建档 招商银行 AAA 2/3 2/4 石油集团 建设银行 ======================================================================================= 国电集团 65 35 5 2/2簿记建档 工商银行 AAA 2/3 2/4

建设银行 ======================================================================================= 新疆广汇 20 10 3 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/4 实业投资集团 ======================================================================================= 北京对外 4 2 2 2/3簿记建档 华夏银行 AA- 2/5 2/6 经贸控股 ======================================================================================= 华联股份 25 13 3 2/3簿记建档 北京银行 AA 2/4 2/5 ======================================================================================= 吉林森林 10 10 永续中票 2/3簿记建档 兴业银行 AA 2/4 2/5 工业集团 (每3年重置一次票面利率，若不行使赎回权，第4年起票面利率上调300bp) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)

如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐