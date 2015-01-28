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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 13:31 BJT

澳洲股市：连续第五日收高，因大型银行股扳回稍早跌幅

路透悉尼1月28日 - 澳洲股市周三连续第五个交易日收高，大型银行股从早盘跌势中反弹，因有迹象显示市场对高收益股票的需求仍很旺盛。

S&P/ASX 200指数 小涨至5,551.6点，此前触及四个月高位，盘初该指数一度最多下跌0.5%。

澳洲联邦银行(CBA) 扳回稍早跌幅，触及纪录高位87.97澳元，超过周二创下的前高位87.65澳元。(完)
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