中国能源：今年中国石油需求量为53,367万吨，同比增长3%--研究报告

路透北京1月28日 - 中国石油经济技术研究院周三发布2014国内外油气行业发展报告预计，2015年全年中国石油需求量53,367万吨，同比增长3%。

报告称， 鉴于2014年国内成品油（尤其是柴油）供需宽松状况进一步加剧，主营单位成品油库存同比大幅上升，国内炼油能力仍将有一定增加。

同时考虑到2015年国际油价将维持低位震荡走势，为减少库存跌价损失，预计2015年国内炼厂开工率稳中有降，原油需求增速会放缓。预计2015年全年中国原油需求量为53,612万吨，同比增长3.5%。

2015年中国炼油能力预计将新增2,800万吨/年左右，按照2014年炼厂开工率水平，预计2015年中国原油加工量5.15亿吨，较2014年增长1,900万吨，同比增长3.8%。

中国石油和原油进口量将继续保持增长，根据国内石油和原油供需状况，预计2015年中国石油和原油净进口量分别为32,200万吨和32,463万吨，分别同比增长4.5%和5.4%。中国石油和原油对外依存度将双双突破60%，分别达到60.3%和60.5%。

报告称，受中国经济进入新常态，结构调整，转型升级逐渐深入等因素影响，预计2015年中国成品油需求将保持稳步增长，成品油需求突破3亿吨将达30,811万吨，同比增长3.6%，增速较2014年下降0.4个百分点。