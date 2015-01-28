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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:03 BJT

台湾股市：随亚股收黑结束连七涨，关注外资买超力道变化

路透台北1月28日 - 台湾股市周三小幅收黑，结束连七日上扬格局。分析师指出，今日亚股普遍随美股拉回，台股因外资持续买超，回档幅度有限，走势相对强劲。

台湾加权指数 收低10.67点或0.11%，报9,510.92点；成交初值 为817.76亿台币，上交易日修正后为911.90亿。

〞外资仍然偏多，但大盘量能较少且技术指标在高档，短线有整理必要。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，外资不论在期、现货市场都偏多操作，不过后续买超力道是否衰减，将是攸关大盘由盛而衰的关键。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超132.94亿台币,连续七个交易日买超共计902.50亿台币。

亚洲股市周三跟随美国股市走低，美元处于守势，因市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会在今日稍晚的政策声明中转为温和。 (完)
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